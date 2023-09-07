Товарищ Ким спустил на воду новую атомную подлодку
Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием, на церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает «Голос Кореи».
По словам главы государства, КНДР планирует модернизировать все тяжелые субмарины и оснастить их тактическим ядерным оружием.
Уточняется, что спуск новой подлодки «Герой Ким Гун Ок» №841 на воду состоялся 6 сентября.
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