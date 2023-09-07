Икрам Нур, автор haqqin.az 08:31

Как стало известно, администрация Джо Байдена и руководство Ирана в последние месяцы вели активные переговоры, благодаря которым были достигнуты предварительные договоренности о смягчении контроля за санкциями в отношении экспорта иранской нефти в Китай, а также о возможной (и это слово – «возможной» нужно подчеркнуть особо) разблокировке $6 миллиардов иранских нефтедолларов в Южной Корее. В Тегеране вновь и традиционно заговорили о «великой дипломатической победе Ирана в противостоянии с «Большим Сатаной», добыча иранской нефти достигла 3 миллиона баррелей в сутки, а ее поставки в Китай - рекорда за десятилетие, 1,5 миллиона «бочек» в день.

Американцы не были бы американцами, если бы в любой сделке такой специфики не преследовали бы своих политических интересов. А именно они и составляют истинное закулисье договоренностей между Вашингтоном и Белым домом. Спецификой американской дипломатии, что великолепно описано в книге нынешнего директора ЦРУ Уильяма Бернса «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия», является заключение так называемых сделок с «двойным дном». То есть первоначально кажется, что она крайне выгодна стороне, которая подписывает ее с Вашингтоном. Но чуть позже выясняется, что выгодна она в конечном итоге только администрации Белого дома. Бернс прямо об этом не говорит. И термина «сделка с двойным дном» не употребляет, так что оставим его на совести автора этих строк. Но прямо-то употреблять его совершенно необязательно, поскольку это название само просится на язык как наиболее подходящее. И в полной мере относится к нынешним американо-иранским договоренностям.

Подзакрыв глаза на экспорт иранской нефти в Китай, Вашингтон добился более важного для себя результата - иранские баррели начали вытеснять с китайского рынка нефть из России, временного стратегического партнера, на минуточку, по нынешним условиям, Ирана: ее экспорт в Азию с мая по август упал на 30%. Его текущие объемы - 2,5 млн баррелей в день - самые низкие с начала года. Пойдя на уступки иранцам, выстрелив один раз, американцы попали сразу в двух зайцев. Во-первых, в очередной раз снизили «нефтяные» доходы российского бюджета, и без того стремительно падающего. И, во-вторых, вбили еще один клин в и без того хрупкое партнерство между Тегераном и Москвой, поскольку Кремль вряд ли в восторге от складывающейся ситуации и теперь испытывает в отношении Ирана серьезные подозрения. А тут уж и до «утаивания большого свинства», как писал классик, в сторону Тегерана буквально рукой подать, учитывая манию подозрительности, царящую сейчас в кругах «кремлян». Поэтому не стоит удивляться тому, что в ближайшее время появится информация о том, что Москва тормозит поставки иранцам не только контрактного количества Су-35С, на сегодня Иран получил только три этих машины, или критически значимых комплектующих к нему.