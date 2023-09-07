Джемаль Бустани, автор haqqin.az 08:48

Арабское восстание в Сирии, судя по поступающей оттуда информации, набирает обороты. Оно расширяется и количественно - туркменские племена из окрестностей Алеппо проводят масштабную переброску войск к Манбиджу для борьбы с террористической организацией PKK/YPG. И качественно – то есть обращается не только против Дамаска, но и против проамериканских курдских боевиков, с которыми еще вчера состояли в военном союзе. И сирийский режим, и американские кураторы PKK/YPG ситуацию явно проспали. Напряженные отношения между арабскими племенами и курдами стали привычными новостями. Но поскольку они не перерастали во что-то серьезное, то в Вашингтоне это напряжение попросту игнорировали, дескать, ничего серьезного, местная специфика такая.

Сработал и еще один фактор: PKK/YPG, конечно, «сукины дети, но это наши сукины дети», считали американцы. А потому предпочитали не осуждать их методы в отношении местных арабов, которых Вашингтон всегда подозревал в симпатиях к ИГИЛ. Так что конфликт был ожидаем. В том числе и потому, что, во-первых, напряженность между местным арабским населением провинции Дейр-эз-Зор и курдской администрацией в последнее время возрастала из-за постоянных споров о разделе власти и распределении доходов с экспорта нефти. А, во-вторых, курды начали подчинять арабских ополченцев себе, в том числе меняя их командиров. Арабы, естественно, возмутились. А когда на днях был арестован глава военного совета Дейр-эз-Зора Ахмад аль-Хабиль, решили, что терпеть больше нельзя, и обратили оружие против вчерашних союзников. Спустя неделю боев США наконец решили вмешаться, дабы ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Поскольку для них потерять местных арабов означает существенно ослабить позиции проамериканских курдов в этой части Сирии.

В регион на переговоры с лидерами местных общин и старейшинами племен срочно приехали два американских чиновника, которые отвечают за политику в этом регионе, — заместитель помощника госсекретаря США по ближневосточным делам Итан Голдрич и генерал-майор Джоэлл Вауэлл, командующий американскими войсками в Сирии и Ираке. Все как обычно – приехали с обещанием финансовых подарков верхушке арабских племен, пообещали им приструнить курдов, и вроде как все утихло. Но это затишье перед бурей, поскольку в реальности ничего не изменилось. Курды как отказывались делиться доходами от нефтяных полей Дейр-эз-Зора, так и отказываются. Как не допускали арабов к власти, так и не допускают. К тому же далеко не все арабы согласны на перемирие – они готовы идти до конца, то есть серьезно потеснить курдов. Но теперь они все чаще обращают свои взгляды в сторону Турции. Тем более что на днях президент Эрдоган заявил: «Арабские племена являются настоящими и реальными владельцами этих земель. Ни РПК, ни YPG не являются владельцами этих мест, они просто террористы. Объединение и борьба арабских племен представляет собой достойную борьбу».