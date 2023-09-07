Армяне пытались окопаться в Агдаме заявление минобороны
8 сентября примерно в 00:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
В сообщении Минобороны отмечается, что в результате принятых подразделениями азербайджанской армии мер работа была остановлена.
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