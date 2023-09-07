Дело о вербовке кубинцев на войну против Украины: идут аресты
Власти Кубы сообщили об аресте 17 человек, которые предположительно связаны с преступной сетью, вербовавшей кубинцев в российскую армию, сообщает Reuters.
На этой неделе кубинские власти сообщили о раскрытии сети, участники которой принуждали кубинских граждан воевать в Украине на стороне России. Тогда в МВД Кубы заявили, что работают над «нейтрализацией и ликвидацией» группы.
«В результате проведенного расследования на данный момент арестованы 17 человек, в том числе организатор этой деятельности», – цитирует агентство заявление полковника министерства Сезара Родригеса.
Родригес не назвал имен арестованных, но отметил, что лидер группы опирался на двух человек, проживающих на острове, чтобы вербовать кубинцев для участия в боевых действиях. Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что участникам преступной сети может грозить до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь – в зависимости от тяжести и характера совершенных преступлений. Статьи, по которым проходят обвиняемые, включают торговлю людьми, наемничество и враждебные действия против иностранного государства.