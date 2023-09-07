В Баку молодая девушка предстала перед судом по обвинению в госизмене.

20-летнюю Алиеву обвиняют в шпионаже в пользу Армении и передаче информации об Азербайджане сотруднику армянских спецслужб. Студентке предъявлено обвинение по статье 274 (измена Родине) УК. Санкция этой статьи предусматривает до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Несколько месяцев назад Алиева была задержана сотрудниками СГБ. Ее дело в настоящее время рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Утверждается, что студентка отправляла различную информацию, в том числе фото и видео сотруднику спецслужб Армении, с которым познакомилась в мессенджере Телеграм.

Свою вину в суде девушка не признала: она сообщила, что не была в курсе того, что ее собеседник - армянин. Студентка, по ее словам, думала, что общается с россиянином. Фото и видео же она присылала, потому что хотела ознакомить собеседника с Азербайджаном.