Компания Lenovo, самый быстрорастущий провайдер оборудования ИТ-инфраструктуры и решений для цифровой трансформации, объявляет об открытии складов запчастей в Центральной Азии. Это позволит Lenovo укрепить свое присутствие на рынке и улучшить качество обслуживания клиентов на территории стран региона.

«Открытие собственных складов запчастей, позволит укрепить наши позиции на рынке Центральной Азии. Кроме того, это даст нам возможность не только повысить качество сервисного обслуживания для наших клиентов, но и расширить портфель профессиональных услуг, доступных в регионе, и предлагать сервис с гарантированным временем восстановления оборудования. Наша цель - стать крупнейшим доверенным поставщиком комплексных решений в области ИКТ – инфраструктуры в регионе и в мире» — прокомментировал Андрей Кутуков генеральный директор Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

На трех складах - в Узбекистане (г.Ташкент), Азербайджане (г.Баку) и Казахстане (г.Алматы), Lenovo планирует хранить запчасти для обеспечения контрактных обязательств по сервисному и гарантийному обслуживанию своих клиентов из этих стран, а также компоненты для ремонта и обновления инсталляционной базы, ЦОД, систем хранения данных и рабочих станций по действующим и будущим поставкам.

Наличие локальных складов позволит отгружать необходимые товары клиенту напрямую со склада. Более того, такое расположение складов, позволит обеспечить необходимыми запчастями даже небольшие населенные пункты и стать распределительными хабами для снабжения других стран региона.