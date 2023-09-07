Британия просит Индию надавить на Россию

Британский премьер-министр Риши Сунак на предстоящей встрече с индийским лидером Нарендрой Моди попросит Индию использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить войну в Украине, сообщает британская газета Financial Times.

Эта встреча состоится в Дели в рамках саммита «Большой двадцатки». Ожидается обсуждение двустороннего торгового соглашения, а также роли Индии в урегулировании конфликта.

Сунак планирует подчеркнуть британскую поддержку Украины и роль Индии как крупнейшей демократии в противостоянии нарушениям прав человека.

«Мы будем использовать встречи с Моди и в других местах, чтобы побудить Индию использовать свое влияние для прекращения жестокого вторжения», – добавил представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.

Однако, как отмпчает Financial Times, Индия вряд ли изменит свою позицию по отношению к России в контексте войны.