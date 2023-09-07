Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила «обеспокоенность» ростом в Армении числа медиаресурсов с прозападным уклоном, что, на ее взгляд, «способствует дискредитации России в регионе». Она отметила, что «антироссийская кампания финансируется из-за рубежа» и нацелена на смену общественных настроений в Армении.

«Есть, к сожалению, в Армении и информационные ресурсы открыто, извините, поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС. Хотела бы подчеркнуть: эта пропаганда не просто поощряется, а продвигается «коллективным Западом» через щедро финансируемые многочисленные т.н. НПО, «экспертов» и гранты».

В завершение своего заявления Захарова заявила, что «истинная цель такой кампании – создать разрыв между Россией и Арменией и ослабить влияние России на международной арене».

Захарова напомнила о ситуации в Украине как примере такого развития событий.