Захарова напоминает Армении об Украине обновлено 10:51
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила «обеспокоенность» ростом в Армении числа медиаресурсов с прозападным уклоном, что, на ее взгляд, «способствует дискредитации России в регионе». Она отметила, что «антироссийская кампания финансируется из-за рубежа» и нацелена на смену общественных настроений в Армении.
«Есть, к сожалению, в Армении и информационные ресурсы открыто, извините, поливающие грязью, не критикующие, а поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС. Хотела бы подчеркнуть: эта пропаганда не просто поощряется, а продвигается «коллективным Западом» через щедро финансируемые многочисленные т.н. НПО, «экспертов» и гранты».
В завершение своего заявления Захарова заявила, что «истинная цель такой кампании – создать разрыв между Россией и Арменией и ослабить влияние России на международной арене».
Захарова напомнила о ситуации в Украине как примере такого развития событий.
*** 10:22
Отказ Армении впускать в страну российских деятелей, не нарушивших закон, «наносит существенный ущерб» взаимодействию с Россией, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к участникам первого в Армении российско-армянского медиафорума, коснувшись моментов, которые произошли накануне.
По словам Захаровой, Москва «считает недопустимыми попытки разжечь вражду между РФ и Арменией за счет обвинения России во всех бедах армянского народа».
«Ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях», — заявила она.