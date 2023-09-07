Арутюнян станет новым «госминистром» карабахских сепаратистов
«Госминистром» сепаратистов в Карабахе будет назначен соратник «экс-президента» Араика Арутюняна Артур Арутюнян, пишет газета «Грапарак».
Сообщается, что новый «госминистр» «будет полностью заниматься реализацией экономических проектов, то есть ему будет поручено лишь курирование финансово-экономического блока».
«Политическое управление страной и координацию работы «вооруженных сил» будет осуществлять «президент»», - сообщает издание.
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