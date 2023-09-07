В США ответили России по поводу снарядов с ураном

Представитель Пентагона Сабрина Сингх прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что снаряды с обедненным ураном якобы вызовут вспышку онкологических заболеваний.

По ее словам, медицина опровергает подобные высказывания.

«Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдался рост заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после какого-либо влияния урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет», - сказала Сингх.

Она отметила, что снаряды будут помогать поражать российские танки, а многие военные во всем мире применяют обедненный уран.

«Поэтому мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам, и они помогут продолжать украинцам защищать свою территорию», - добавила представитель Пентагона.