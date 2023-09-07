Украинские войска продвигаются на юге

Украинские войска продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, имеют локальные успехи, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Спикер подчеркнул, что украинская армия продвигается на Мелитопольском направлении, а именно на участке южнее населенного пункта Роботино. Воины закрепляются на достигнутых рубежах.

В Бахмутском направлении Силы обороны также продолжают вести наступательные действия. ВСУ продвигаются к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.