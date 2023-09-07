Алекперли будет развивать высокие технологии в Нахчыване
Рахид Алекперли назначен министром связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.
До этого назначения Алекперли занимал должность главного информационного директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».
Ранее министром связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики был Вусал Севдималиев.
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