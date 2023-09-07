Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, учения были проведены в соответствии с планом подготовки, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

В подразделениях ПВО Азербайджана прошли занятия с боевой стрельбой.

В целях совершенствования практических навыков и повышения боевой подготовки личного состава в ходе занятий были выполнены боевые стрельбы. Успешно выполнены поставленные боевые задачи по обнаружению и уничтожению посредством переносных зенитно-ракетных комплексов воздушных целей условного противника.

В военном ведомстве отметили, что в различных видах войск азербайджанской армии продолжаются занятия, проводимые в целях повышения знаний, навыков военнослужащих и поддержания высокого уровня боевой подготовки.