Ашот ударил ножом серба в Москве
В центре Москвы гражданин Армении Ашот Джулакян ранил ножом 34-летнего гражданина Сербии Дарко Сретеновича, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в столичном районе Нижняя Радищевская.
Сретенович обратился за помощью к проезжающему мимо человеку на самокате, который и вызвал правоохранительные органы.
Пострадавший сейчас в больнице после операции, его состояние стабильно. Причины инцидента выясняются.
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