Ашот ударил ножом серба в Москве

В центре Москвы гражданин Армении Ашот Джулакян ранил ножом 34-летнего гражданина Сербии Дарко Сретеновича, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в столичном районе Нижняя Радищевская.

Сретенович обратился за помощью к проезжающему мимо человеку на самокате, который и вызвал правоохранительные органы.

Пострадавший сейчас в больнице после операции, его состояние стабильно. Причины инцидента выясняются.