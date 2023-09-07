Nar наградил ценными подарками первых десяти абитуриентов, набравших наивысшие баллы во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году. В рамках проекта, организованного при поддержке информационного агентства Modern.az, каждому студенту были вручены золотой номер, баланс в размере 700 АЗН и современные смартфоны от Nar.

Принявшие участие в церемонии награждения представители государства и СМИ поздравили лучших абитуриентов года и пожелали им успехов. Руководитель Департамента общественных связей Nar Азиз Ахундов пожелал молодым людям успехов в образовании и карьере, сказав: "С высокими результатами, достигнутыми благодаря большому упорству и усилиям, вы стали примером для будущих абитуриентов. Я верю, что своими знаниями вы будете также примером для своих сокурсников в вузе и добьетесь еще больших успехов".

Напомним, что Nar уже в течение семи лет организует церемонию награждения абитуриентов с наивысшими баллами, чтобы мотивировать их к обучению. Следует отметить, что стратегическое внимание к образованию, как частью корпоративной социальной ответственности, подчеркивает приверженность Nar созданию положительного и постоянного воздействия как на индивидуальное, так и на более широкое общество. Дополнительную информацию о проектах мобильного оператора можно получить на странице nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.