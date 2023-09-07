Генпрокуратура о задержании армянских футболистов

Прекращение уголовного дела в отношении трех футболистов армянского происхождения, оскорбивших азербайджанский флаг, является примером гуманной позиции Баку, сообщил начальник Следственного управления Немат Авазов во время прямого эфира на странице Генпрокуратуры в социальной сети Instagram.

Он отметил, что все народы и национальности, проживающие в Азербайджане, не подвергаются дискриминации и имеют равные права.

«Было принято во внимание то, что это их первое преступление, и то, что они искренне раскаялись в содеянном. В их действиях было беззаконие. Они распространили свои преступления в интернет-ресурсах, разместили в Интернете запрещенную информацию. Именно по этой причине им было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста», - заявил Немат Авазов.

Отметим, что вчера истек срок ареста троих армянских футболистов, и они были переданы армянской стороне.