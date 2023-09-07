Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиеву обвиняют в шпионаже в пользу Армении. Утверждается, что она общалась с сотрудником армянских спецслужб. Девушку обвиняют в госизмене.

Несколько месяцев назад Фидан Алиева была задержана Службой государственной безопасности. Выяснилось, что девушка была в числе участников акции протеста, которая началась 12 декабря 2022 года и продолжалась 138 дней на участке дороги Лачин – Ханкенди, проходящем через Шушу.

Утверждается, что Алиева отправляла информацию, включая фото- и видеоматериалы, сотруднику спецслужб Армении, с которым познакомилась в мессенджере Telegram.

Сама подсудимая этого не отрицает, но утверждает, что не знала, что ее собеседник – армянин и думала, что он является русским по национальности. По словам Алиевой, она общалась с этим человеком исключительно в личных целях, но никак не с целью шпионажа.

Девушка призналась, что ее собеседник действительно просил присылать ему различные фото и видео. Однако она не знала, зачем ему это было нужно.

Алиева не ответила на вопрос о том, почему она делала фотографии и видео с участием экоактивистов.

Судебное расследование по делу продолжается.