Миннауки и образования запускает новый проект видео
Министерство науки и образования Азербайджана запускает новую кампанию под названием Salam, Məktəb. Кампания продлится до 1 октября.
«Дорогой учитель, дорогой ученик, дорогой родитель! Эта кампания для вас. Вы можете делиться фотографиями, видео и текстами о вашей школе, учителе и учениках в своих аккаунтах в социальных сетях с хэштегом #SalamMəktəb», - обращается Миннауки и образования.
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