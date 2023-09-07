Генпрокуратура расследует депортации азербайджанцев

В ходе расследования депортации азербайджанцев с родных земель в 1988-1991 годах более 2500 пострадавших были допрошены прокуратурой. Этой информацией поделился начальник Следственного управления Немат Авазов в прямом эфире на официальной странице Генпрокуратуры в Instagram.

Авазов также уточнил: «Во время этих депортаций 100 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных мест, многие из них убиты с особой жестокостью, у них отобрали имущество. По факту депортации азербайджанцев в 1988-1991 годах, которая считается недавней историей, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, проводятся допросы».