Арестован сын главного «йаповца» Геранбоя
Арестован сын председателя Геранбойской районной организации партии «Ени Азербайджан» Эльчина Исмаилова Шамиль Джафарзаде.
Как сообщает haqqin.az, в отношении Шамиля Джафарзаде возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, он арестован решением суда.
Сообщается, что жалобу на Джафарзаде подал его дядя Фархад Мамедов – гражданин России, проживающий в Таллине – за неуплату долга.
В настоящее время управление полиции Баку продолжает следствие по уголовному делу.
Истец в своей жалобе утверждает, что учредил на свои средства ООО Khazar Fish и Onestyle. Он назначил Джафарзаде директором обеих компаний и дал ему 220 тыс. долларов, который последний присвоил, а также продал грузовики компании и забрал деньги себе.