В Азербайджане раскрыли заказные убийства 25-летней давности

В результате совместной деятельности Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Пенитенциарной службы раскрыты три дела об умышленных убийствах. Идет работа по возбуждению уголовных дел. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, 7 февраля 1998 года неизвестный застрелил Гариба Ибадова из огнестрельного оружия. 20 июня того же года неизвестный застрелил из огнестрельного оружия Рамиза Надирова. Следователи пришли к выводу, что вышеуказанные преступления были совершены одним и тем же лицом. Поэтому уголовные дела объединили в одно производство. Дальнейшее расследование поручили следственному управлению Генпрокуратуры.

Позже в следственное управление направили еще одно уголовное дело, возбужденное 6 декабря 2001 года. Речь идет об обнаружении на дороге Баку - Газах тела неизвестного мужчины с признаками насилия. Было установлено, что убитого звали Дадаш Гусейнов. Также выяснилось, что он лично убил Гариба Ибадова и Рамиза Надирова.

В ходе расследования у следователей появились подозрения, что заказчиком убийств является Вахид Гашимов, экс-директор зернопродуктового комбината №1. Получив желаемое, он решил отделаться от Дадаша Гусейнова: последний начал шантажировать Гашимова. Директор комбината «заказал» шантажиста Миралама Сеидалиева и Матлабу Фарзалиеву. Но Дадашева в итоге убил водитель-телохранитель Гашимова Гулу Мухтаров.

Вахид Гашимов и Гулу Мухтаров арестованы. Что касается Миралама Сеидалиева и Матлабы Фарзалиевой, то их на данный момент уже нет в живых. Расследование продолжается.