Рекордный поток беженцев в Германию

К концу июня 2023 года в Германии зарегистрировано 3,26 млн беженцев, что является максимальным показателем с 1950-х годов, сообщает DW на основе данных МВД ФРГ.

Это на 111 тыс. больше, чем в конце предыдущего года.

Информацию запросила депутат бундестага от Левой партии Клара Бюнгер.

При этом число украинских беженцев увеличилось на 29 тыс., достигнув чуть более 1 млн. Их приезд связан с военными действиями, однако многие уже вернулись на родину, отмечается в публикации.