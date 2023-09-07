Жителей Азербайджана предупреждают о ливневых дождях и грозах
В субботу, 9 сентября, в Баку и на Апшероне ожидаются дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны ливни. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью 18-23°, днем 23-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.
В районах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди, грозы, возможно выпадение града. Восточный ветер периодически усилится в отдельных местах.
Температура воздуха ночью 16-20, днем 22-27° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.