Россия отважно воюет с мирными жителями
Российские войска сбросили авиабомбу на село Одрадокамянка в Херсонской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В результате погибли трое мирных жителей - две женщины и мужчина. Еще четверо местных жителей получили ранения.
Клименко сообщил, что следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!