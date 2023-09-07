Россия отважно воюет с мирными жителями

Российские войска сбросили авиабомбу на село Одрадокамянка в Херсонской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В результате погибли трое мирных жителей - две женщины и мужчина. Еще четверо местных жителей получили ранения.

Клименко сообщил, что следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры работают над ликвидацией последствий обстрелов.