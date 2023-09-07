Грузия просит ЕС использовать термин «оккупация»

Грузинские власти просят Евросоюз использовать термин «оккупация» в документах, связанных с Абхазией и Южной Осетией. Как передает «Эхо Кавказа», об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили после беседы с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Папуашвили подчеркнул важность корректной оценки ситуации со стороны Евросоюза.

«Мы говорили о ситуации в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнули, что нам важно хотя бы сейчас вместо различной терминологии закрепить в документах Евросоюза термин «оккупация» в отношении Абхазии и Цхинвальского региона. Важно дать всему свое имя. К сожалению, в документах ЕС эти части территории Грузии не упоминаются как оккупированные регионы. В связи с этим важно, чтобы мы почувствовали правильную оценку со стороны Евросоюза», – сказал Папуашвили.

По его словам, в рамках встречи также касались темы европейской перспективы Грузии.

Визит Борреля в Тбилиси включает ряд встреч с грузинскими чиновниками и представителями миссии наблюдателей ЕС в Грузии.