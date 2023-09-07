Зеленский сделал громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к числу тех, кто считает Кремль ответственным за смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает BBC.

«Путин сдулся как человек, как политик. Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть», — сказал президент Украины на саммите «Ялта» в Киеве. «У нас в Украине траурных дней, когда небо лишилось Пригожина, не было, — продолжил Зеленский. — Для нас это на одного террориста меньше».

Зеленский считает, что после всех этих событий «моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались «вагнеровцами», бросали вперед, им возвращаться назад [было] нельзя. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, «вагнеровцев», — они это потеряли. Для нас это определенно плюс».

Президент Украины не уточнил, на основании каких данных был сделан вывод о том, что президент РФ мог быть причастен к гибели основателя ЧВК «Вагнер».