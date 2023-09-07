Как продвигается «Тертерское дело»: заявляет Генпрокуратура

По четырем уголовным делам, связанным с «Тертерским делом», привлечены к уголовной ответственности 18 человек, сказал начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

По его словам, ранее по данному делу было проведено расследование в отношении 45 человек, привлеченных к уголовной ответственности, уголовные дела против многих из них были прекращены.

В декабре 2021 года в Генпрокуратуре было принято решение о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с «Тертерским делом». В ходе расследования подозреваемые по делу были привлечены к уголовной ответственности. Они обвиняются по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.3 (истязание, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2 (превышение должностных обязанностей), 341.2.3 и другим статьям УК Азербайджана.