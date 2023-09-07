В ЕС сравнили Грузию со студентом

Европейский союз не покидал Грузию и не покинет, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Европейский союз не покидал Грузию и не покинет. Но я также должен заявить, что это (предоставление статуса кандидата в ЕС) процесс, основанный на соответствии, и вы должны выполнить определенные условия, это зависит от вас. Представьте себе студента, который сдает экзамен и не может его сдать, а потом говорит, что профессор покинул меня. Нет, профессор оценивает объективно», - отметил Боррель.