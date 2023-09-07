Стали известны подробности мошеннической деятельности бывшего вице-президента Федерации кикбоксинга Азербайджана Сабухи Раджаба, приговоренного решением Бакинского суда по тяжким преступлениям к 7 с половиной годам лишения свободы.

По информации haqqin.az, Раджаб присвоил большие суммы денег, обманывая своих знакомых. Шахина Алиева он «кинул» на 250 тысяч манатов, обещая «устроить» его ректором Азербайджанского института усовершенствования врачей. Другую свою знакомую, Сабину Алиеву, Раджаб «обчистил» на 40 тысяч манатов. У Гюнай Алиевой мошенник выманил дорогой автомобиль стоимостью 51 тысячу манатов.

В суде Раджаб все отрицал. В своих показаниях он признал, что из-за финансовых проблем занял у Шахина Алиева 40 тысяч манатов, но эти деньги, дескать, потом вернул.

Потерпевший Шахин Алиев слова подсудимого в резкой форме опроверг, отметив, что понес огромный ущерб в результате проделок Раджаба: мужчине даже пришлось продать свою дачу, чтобы покрыть долги. Пострадавший попросил суд назначить мошеннику самое строгое наказание.

Отметим, что Сабухи Раджаб окончил юридический факультет БГУ и работал в Конституционном суде. Был также профессиональным спортсменом и бизнесменом. В 2015 году занял пост вице-президента Федерации кикбоксинга.