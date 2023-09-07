Китайские производители электромобилей обескуражили европейцев

На автошоу в Мюнхене 2023 года китайские электромобили выделились на фоне европейских производителей, сообщает Reuters.

Глава ассоциации немецких автопроизводителей выразил опасения о снижении конкурентоспособности Германии в преддверии запрета Евросоюза на двигатели внутреннего сгорания в 2035 году.

В этом году 8% всех проданных в Европе электромобилей были произведены в Китае — это в два раза больше, чем два года назад.

На выставке особенно отметили китайский электромобиль BYD Seal, который, как выразилось издание Automotive News, выделяется «элегантным дизайном и роскошным интерьером».

Отмечается, что несмотря на известность европейских брендов, их автомобили часто стоят дороже и уступают в технологиях.