Сегодня при организации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) и поддержке Агентства развития медиа (MEDIA) для представителей СМИ начался тренинг. На тренинге на тему «Регулирование услуг по транспортировке продуктов питания, являющейся одним из основных этапов продовольственной цепочки, и роль в этом общественного контроля», принимают участие порядка 30 журналистов.

Тренинг является продолжением просветительской работы, проводимой AQTA с момента создания в качестве основного направления для всех этапов продовольственной цепочки, и направлен на повышение профессионализма и знаний журналистов в сфере регулирования услуг транспортировки и доставки продуктов питания, а также с целью усиления общественного контроля в этой сфере.

Посвятили тренинг правилам осуществления перевозки продуктов питания с учетом соответствующих требований, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, специального температурного режима, принципов товарного соседства, а также холодной и горячей цепочки, и важности здесь общественного контроля.

На открытии тренинга руководитель отдела информационного обеспечения и инновационных решений AQTA Мансур Пириев сообщил, что Агентством регулярно проводятся просветительские мероприятия, касающиеся всех этапов продовольственной цепочки, включая услуги по транспортировке и доставке. Пириев подчеркнул особую роль представителей СМИ в обеспечении общественного контроля в этом направлении.

Начальник отдела по работе с медиа-субъектами и журналистами MEDIA Натиг Мамедли обратил внимание на важность повышения профессионализма представителей СМИ и проведения тренингов для них в разных областях, и подчеркнул, что организация AQTA очередного такого мероприятия приветствуется.

На тренинге выступят с презентациями руководитель аппарата AQTA Эльхан Микаилов на тему «Важные правила, которые необходимо соблюдать при транспортировке и доставке продуктов питания - одной из важных этапов продовольственной цепочки, законодательство и проводимые Агентством регулирующие меры», начальник отдела регистрации и ведения реестров Акпер Алиев на тему «Регистрация продбезопасности субъектов, осуществляющих деятельность в пищевой сфере, значение регистрации и возможности для предпринимателей», начальник отдела надзора за продовольственной цепочкой Эльшад Джабраилов на тему «Несоответствия, выявленные при транспортировке и доставке, и осуществляемые Агентством меры по контролю», начальник управления информационного обеспечения и инновационных решений Мансур Пириев на тему «Роль общественного контроля в регулировании деятельности в сфере транспортировки продовольственных товаров с учетом требований законодательства».

По завершении руководство AQTA и MEDIA вручат журналистам, участвующим в тренинге, соответствующие сертификаты.