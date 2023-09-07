Физиотерапия: что это, для чего нужна. Врач-физиотерапевт советует...
8 сентября отмечается Международный день физиотерапии. Заведущая отделом Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения, врач-физиотерапевт Тарана Мамедова в интервью рассказывает о пользе физиотерапии, при лечении каких заболеваний она применяется.
«С целью повышения уровня осведомленности общества о важности физиотерапии в сохранении и защите здоровья граждан 8 сентября 1951 года в Копенгагене была создана Международная конфедерация физиотерапии. В 1996 году Всемирная конфедерация физиотерапии выступила с инициативой отметить 8 сентября как Международный день физиотерапии. В настоящее время физиотерапия является незаменимой областью медицины. Физиотерапия – лечебно-профилактическая процедура, играющая важную роль в процессе восстановления организма после тяжелых заболеваний, а также предотвращает обострения различных заболеваний.
Физиотерапия предполагает использование солнечных лучей, электромагнитных и ультразвуковых волн при помощи специальных аппаратов. В то же время она применяется при лечении различных заболеваний. К таким заболеваниям относятся болезни органов пищеварения, нервной системы, респираторные, гинекологические, урологические, хирургические заболевания, заболевания суставов и др.», - разъясняет врач.
- Применяется ли физиотерапевтия при мышечных спазмах?
- Надо отметить, что мышечные спазмы или миастения являются аутоиммунным заболеванием, которое приводит к развитию слабости мышц ввиду нарушения нервно-мышечной передачи. Физиотерапевтическое лечение применяют с целью относительного восстановления нормальной функции нервно-мышечной системы при легкой форме заболевания.
К физиотерапевтическим процедурам относятся:
• электрофорез (прозерин, витамин В1);
• УФ-лучи (ультрафиолетовые лучи);
• гидромассажная ванна (жемчужная ванна);
• ЛФК (лечебная физическая культура).
- При каких заболеваниях физиотерапевтическое лечение эффективно и нет надобности в хирургическом вмешательстве?
- Проведение физиотерапии неинвазивными методами указывает на ее преимущество. При таком методе лечения можно воздействовать непосредственно на зону патологического процесса, продлевая период ремиссии хронических заболеваний. После курса физиотерапии эффект лечения сохраняется достаточно долго – в среднем от 1 до 6 месяцев и больше. Если на начальной стадии болезни обратиться к специалисту, то нет необходимости в хирургическом вмешательстве, поскольку физиотерапия является важной процедурой в процессе восстановления организма после ряда заболеваний и средством профилактики.
Одним из самых распространенных заболеваний в настоящее время является грыжа межпозвонкового диска (межпозвонковая грыжа). Расположение небольшой грыжи межпозвонкового диска может быть в месте выхода компремированного (сдавленного) корешка, что проявляется резкими болями. В таких случаях пациенту рекомендуется хирургическое вмешательство.
- В каком возрасте у детей и подростков здоровье костей более важно? На что следует обратить внимание в питании в этом возрастном диапазоне?
- Минерализация костей происходит в результате осаждения солей кальция и фосфатов, что создает ее структурную прочность. Минерализация 1/3 костей у плода происходит внутриутробно в конце первого триместра беременности. От рождения до наступления подросткового возраста (в среднем до 12,5 лет у девочек и 14 лет у мальчиков) минеральный состав костной плотности увеличивается приблизительно в 40 раз. К 18-ти годам костная масса увеличивается примерно на 90%. Здоровье костей играет важную роль в общем состоянии организма.
Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек:
• обеспечивает прочность и подвижность тела;
• выступает в качестве основного депо минералов в организме;
• скелет человека продолжает свое формирование в течение всей жизни и у большинства взрослых каждые 10 лет она восстанавливается.
Родителям рекомендуется привить детям правила личной гигиены с малых лет. Помимо этого, пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для их физического развития. Так, 90% витамина D в организме человека синтезируется под кожей вследствие воздействия солнечного света, недостаточность которого является наиболее важной причиной низкого уровня данного витамина.
К основным питательным веществам, которые способствуют прочности и структуре костей, относятся продукты, богатые кальцием. Такие продукты, как молоко, кефир и сыр, являются отличными источниками кальция, который способствует прочности и плотности костной структуры; орехи всех видов способствуют укреплению костей; очень полезно употребление семян чиа, льна, тыквы, кунжута в молотом виде; среди овощей полезными продуктами питания считаются брокколи, капуста и шпинат; бобовые считаются лучшими растительными источниками для костей; жирные сорта рыб богаты витамином D.
- Порой некоторые пациенты выполняют различные спортивные упражнения без назначения врача. При каких заболеваниях следует избегать подобных экспериментов?
- Хочу отметить, что в йоге, пилатесе и фитнес-программах есть специальные движения и упражнения, практика которых начинающим не рекомендуется. К сожалению, в большинстве случаев пациенты обращаются к врачу только в случае острой боли.
Физкультура – это прежде всего форма терапии. При этом занятия спортом следует планировать индивидуально. В частности, рекомендуется быть более осторожными при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (сколиоз, кифоз, грыжа межпозвонкового диска).