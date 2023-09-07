Физиотерапия: что это, для чего нужна. Врач-физиотерапевт советует...

8 сентября отмечается Международный день физиотерапии. Заведущая отделом Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения, врач-физиотерапевт Тарана Мамедова в интервью рассказывает о пользе физиотерапии, при лечении каких заболеваний она применяется.

«С целью повышения уровня осведомленности общества о важности физиотерапии в сохранении и защите здоровья граждан 8 сентября 1951 года в Копенгагене была создана Международная конфедерация физиотерапии. В 1996 году Всемирная конфедерация физиотерапии выступила с инициативой отметить 8 сентября как Международный день физиотерапии. В настоящее время физиотерапия является незаменимой областью медицины. Физиотерапия – лечебно-профилактическая процедура, играющая важную роль в процессе восстановления организма после тяжелых заболеваний, а также предотвращает обострения различных заболеваний.

Физиотерапия предполагает использование солнечных лучей, электромагнитных и ультразвуковых волн при помощи специальных аппаратов. В то же время она применяется при лечении различных заболеваний. К таким заболеваниям относятся болезни органов пищеварения, нервной системы, респираторные, гинекологические, урологические, хирургические заболевания, заболевания суставов и др.», - разъясняет врач.

- Применяется ли физиотерапевтия при мышечных спазмах?

- Надо отметить, что мышечные спазмы или миастения являются аутоиммунным заболеванием, которое приводит к развитию слабости мышц ввиду нарушения нервно-мышечной передачи. Физиотерапевтическое лечение применяют с целью относительного восстановления нормальной функции нервно-мышечной системы при легкой форме заболевания.

К физиотерапевтическим процедурам относятся:

• электрофорез (прозерин, витамин В1);

• УФ-лучи (ультрафиолетовые лучи);

• гидромассажная ванна (жемчужная ванна);

• ЛФК (лечебная физическая культура).

- При каких заболеваниях физиотерапевтическое лечение эффективно и нет надобности в хирургическом вмешательстве?

- Проведение физиотерапии неинвазивными методами указывает на ее преимущество. При таком методе лечения можно воздействовать непосредственно на зону патологического процесса, продлевая период ремиссии хронических заболеваний. После курса физиотерапии эффект лечения сохраняется достаточно долго – в среднем от 1 до 6 месяцев и больше. Если на начальной стадии болезни обратиться к специалисту, то нет необходимости в хирургическом вмешательстве, поскольку физиотерапия является важной процедурой в процессе восстановления организма после ряда заболеваний и средством профилактики.

Одним из самых распространенных заболеваний в настоящее время является грыжа межпозвонкового диска (межпозвонковая грыжа). Расположение небольшой грыжи межпозвонкового диска может быть в месте выхода компремированного (сдавленного) корешка, что проявляется резкими болями. В таких случаях пациенту рекомендуется хирургическое вмешательство.