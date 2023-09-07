Руководство ООН договаривается с российскими властями о возобновлении зерновой сделки. Об этом стало известно Bild.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с письмом к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, где в обмен на возобновление зерновой сделки предложил заключить соглашение между ООН и РФ из четырех пунктов.

Среди предложенных мер – отмена европейских санкций против «Россельхозбанка» и предоставление возможности обходить ограничения, связанные со SWIFT.

Также Гутерриш предложил страховать российские грузовые корабли от угроз нападения в Черном и Азовском морях. «Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продовольствия и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель», — говорится в письме. Британская страховая компания Lloyd's не стала комментировать Bild это заявление.

Кроме того, предлагается содействие в частичном возвращении российских активов, которые были заморожены в связи с санкциями ЕС.

Наконец, обсуждается возможность предоставления российским кораблям, перевозящим продукты питания и удобрения, право швартоваться в портах стран Евросоюза.

Пока что российское руководство изучает предложенные ООН условия, высказывая сомнения в технической реализуемости некоторых из них, сообщает издание.