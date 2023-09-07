Армянские провокации на границе и в Карабахе
8 сентября с 13:35 по 13:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении Гаракильсенского района, периодически обстреливали из стрелкового оружия азербайджанские позиции в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщили в Минобороны.
Азербайджанские подразделения приняли ответные меры в указанном направлении.
Кроме того, около 14:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытались вырыть траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии в направлении Агдамского района.
Подразделения азербайджанской армии немедленно предотвратили данные работы.