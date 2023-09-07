Девять условий Евросоюза для Грузии

«Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили три из них, девять еще остаются», – сказал Боррель, уточнив, что Грузии необходимо провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ.

Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, передает Rustavi 2.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, заявил, что Тбилиси выполнил большинство из 12 рекомендаций, над тремя все еще ведется работа. Среди них – судебная реформа и деолигархизация.

Накануне Боррель заявил, что дверь в ЕС для Грузии открыта, но стране необходимо проделать определенную работу. По его словам, статус кандидата – это «не то, что присваивают некоторым странам, его нужно заслужить серьезными реформами и соответствием ценностям ЕС».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Молдовой в начале марта прошлого года вслед за Украиной. Стремление к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в грузинской Конституции. Гарибашвили считает, что Грузия больше, чем Украина и Молдова заслуживает получения статуса кандидата в Евросоюз, так как «на десять голов» опережает Киев и Кишинев по всем направлениям.