Посол Азербайджана: Мы слов на ветер не бросаем

Кучка мошенников-расистов и фашистских преступников, называемых «правительством Армении», будет привлечена к ответственности за свои преступления против азербайджанского народа, совершенные в 1987-2000 годах, написал посол Азербайджана в Германии Васиф Садыгов в соцсети X (ранее Twitter).

«Военное поражение Армении в 44-дневной войне, развязанной против Азербайджана в сентябре 2020 года, и последующее подписание 10 ноября 2020 года акта о капитуляции фактически положили конец 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель и устранили ее последствия.

1 . Массовые нарушения прав человека и этнические чистки в Западном Азербайджане (ныне Армения) в отношении азербайджанцев, составлявшем в то время 10 процентов населения. В результате, более 300 000 азербайджанцев были изгнаны со своих исторических земель, сотни - убиты во время депортации.

2. В 1990-1992 годах в отношении 50 тысяч азербайджанцев были проведены этнические чистки, сотни из них были убиты армянскими боевиками.

3. Нарушение территориальной целостности Азербайджана в 1992-1994 годах и оккупация 20% его международно признанных территорий (16 000+ кв. км), что нашло отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН от 1993 года.

4. Этническая чистка более 700 000 азербайджанцев в семи оккупированных районах Азербайджана, разрушение и уничтожение 9 городов и сотен сел.

5. В феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы армянами было убито более 600 гражданских лиц, включая стариков, женщин и детей.

Вышеперечисленный краткий список преступлений Армении против человечности и нарушений международного права в настоящее время находится в обработке. Расширенный список ждет своей очереди, он будет представлен в ближайшее время. МЫ НЕ БРОСАЕМ СЛОВ НА ВЕТЕР», - написал посол.