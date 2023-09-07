Лавров о попытках подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Россия располагает информацией о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые ...использовались для запуска этих аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских, - сказал российский министр. - Причем атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода «Турецкий поток» и газопровода «Голубой поток». ...Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали «Северные потоки».