Хикмет Гаджиев о ситуации на границе и в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана проводят плановые учения по подготовке к осенне-зимнему сезону, Армения сосредотачивает войска на границе, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Reuters.

«Это часть процесса регулярного планирования», - сказал Гаджиев, обвинив Армению в сосредоточении своих войск на границе и приобретении новых систем вооружения.

По его словам, незаконные армянские силы в Карабахе также вышли из своих казарм и были размещены на позициях на линии фронта в состоянии повышенной боевой готовности.

«Наша стратегия заключается в пресечении и нейтрализации любых вооруженных или незаконных военных действий или провокаций против Азербайджана», - добавил помощник президента Азербайджана.