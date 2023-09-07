Флаги Азербайджана и Ататюрк будут запрещены на матче Турция – Армения?
Сегодня в турецком Эскишехире состоится отборочный матч футбольного чемпионата Европы-2024 между сборными Турции и Армении. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.
Накануне в турецких соцсетях распространилась информация о том, что Федерация футбола Турции запретит проносить на стадион флаги Азербайджана. Недовольные этим решением граждане Турции начали в соцсетях кампанию #BayrağımaDokunmaTFF. Также турки пишут о том, что нельзя будет пронести на арену и плакаты с изображением Ататюрка.
Федерация футбола Турции официально не высказалась по этому поводу.
Между тем турецкое издание Yeniçağ напоминает, что происходило на стадионе в Ереване в марте этого года, когда проходил первый матч между Арменией и Турцией (1:2). За час до начала игры на арене была включена песня армяно-американской группы System Of a Down, в которой звучали оскорбительные слова в адрес граждан Турции. Затем был освистан гимн Турции, а на трибунах был развернут плакат со словом Nemesis в честь террористической акции, осуществленной в отношении лиц, якобы причастных к «геноциду армян». Был замечен на стадионе и так называемый «флаг» армянских сепаратистов.
Естественно, тут же вспомнили и историю 2009 года. Тогда после обращения армянской стороны ФИФА запретила флаги Азербайджана на стадионе в Бурсе, когда Турция и Армения играли в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010.
Все началось с того, что тогдашний губернатор Бурсы Шабахеттин Харпут сделал заявление, в котором сказал, что болельщикам не будет позволено приходить на стадион с флагами Турции. Это вызвало гневную реакцию в Турции, и Харпуту пришлось сказать, что его заявление было неправильно истолковано. Но тот факт, что флаги Азербайджана сначала были запрещены, а затем этот неофициальный запрет был снят, побудил жителей Бурсы устроить акцию и прийти на стадион с азербайджанскими флагами.
Тут уже в процесс вмешалась Федерация футбола Армении, потребовавшая от ФИФА пресечь данную акцию. В Турецкую федерацию было направлено письмо за подписью генсека ФИФА, в котором говорилось, что «если принимающая сторона не воспрепятствует акции с азербайджанскими флагами, матч будет отменен и ФИФА наложит жесткие санкции».
После этого в Турции решили не пропускать на стадион болельщиков с флагами Азербайджана. В СМИ тогда распространились фотографии, на которых флаги нашей страны выбрасывались в урну.