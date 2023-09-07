Флаги Азербайджана и Ататюрк будут запрещены на матче Турция – Армения?

Сегодня в турецком Эскишехире состоится отборочный матч футбольного чемпионата Европы-2024 между сборными Турции и Армении. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Накануне в турецких соцсетях распространилась информация о том, что Федерация футбола Турции запретит проносить на стадион флаги Азербайджана. Недовольные этим решением граждане Турции начали в соцсетях кампанию #BayrağımaDokunmaTFF. Также турки пишут о том, что нельзя будет пронести на арену и плакаты с изображением Ататюрка.

Федерация футбола Турции официально не высказалась по этому поводу.

Между тем турецкое издание Yeniçağ напоминает, что происходило на стадионе в Ереване в марте этого года, когда проходил первый матч между Арменией и Турцией (1:2). За час до начала игры на арене была включена песня армяно-американской группы System Of a Down, в которой звучали оскорбительные слова в адрес граждан Турции. Затем был освистан гимн Турции, а на трибунах был развернут плакат со словом Nemesis в честь террористической акции, осуществленной в отношении лиц, якобы причастных к «геноциду армян». Был замечен на стадионе и так называемый «флаг» армянских сепаратистов.