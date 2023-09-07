Омбудсмен Азербайджана на международной конференции в Казахстане

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в международной конференции «конституционное правосудие: достоинство, свобода и справедливость для всех», посвященной 28-летию со дня основания Конституционного суда Казахстана.

В ходе выступления на мероприятии с участием руководящих лиц конституционных судов зарубежных стран, омбудсменов и представителей международных организаций Сабина Алиева поздравила председателя и коллектив Конституционного Суда Казахстана и пожелала им успехов в деятельности.

Затем омбудсмен проинформировала о проводимых в Азербайджане реформах в области защиты прав и свобод человека, о созданных новых правозащитных механизмах.

Подчеркивая важность сотрудничества институтов омбудсмена и Конституционных судов в направлении более эффективной защиты прав и свобод человека, С.Алиева рассказала о положительных связях сотрудничества, установленных в этой сфере в Азербайджане, и отметила, что за период ее деятельности было рассмотрено более 40 запросов, направленных уполномоченным в Конституционный суд.

Омбудсмен отметила, что в результате политики оккупации и этнических чисток Армении 20 процентов азербайджанских земель в течение 30 лет находились под оккупацией, грубо нарушались права более миллиона азербайджанцев, превратившихся в беженцев и вынужденных переселенцев, обратив внимание на то, что в настоящее время азербайджанским государством реализуется комплекс мер по восстановлению прав бывших вынужденных переселенцев.

С.Алиева отметила, что за время оккупации азербайджанских земель там была полностью уничтожена инфраструктура, Армения осуществила на азербайджанских землях минный террор, грубо нарушила международное и гуманитарное право. Омбудсмен подчеркнула, что с момента окончания Второй Карабахской войны в результате взрывов мин и боеприпасов погибло или было тяжело ранено более 300 человек.

Омбудсмен довела до сведения участников конференции, что как во время Отечественной войны, так и в послевоенное время совершались обращения к мировому сообществу, подготовлены основанные на фактах отчеты и заявления, которые были представлены соответствующим международным организациям, омбудсмену и национальным правозащитным учреждениям, омбудсменам и национальным правозащитным организациям.