Погода в Азербайджане резко изменится предупреждение
В регионах Азербайджана с 10 по 12 сентября сохранится неустойчивая погода, периодически будут идти ливневые дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, в основном в Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Газах-Гянджинском, Центрально-Аранском, Карабахском регионах, а также некоторых частях Восточно-Зангезурской зоны осадки будут интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах мокрый снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов, в низменных районах ночью ожидается 15-19 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла, в горных районах - ночью 3-8 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.
Из-за интенсивных дождей на реках ожидаются кратковременные паводки и сели.
В Баку и на Апшеронском полуострове с 9 по 10 сентября ожидаются дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром. Населению рекомендуется проявлять осторожность в связи с его усилением. Так, с утра 10 сентября до полудня 11 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, иногда - до 25-30 м/с, утром и днем 10 сентября местами порывы достигнут 33-38 м/с. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов, днем и ночью ожидается 16-21 градус тепла.