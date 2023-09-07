В регионах Азербайджана с 10 по 12 сентября сохранится неустойчивая погода, периодически будут идти ливневые дожди, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в основном в Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Газах-Гянджинском, Центрально-Аранском, Карабахском регионах, а также некоторых частях Восточно-Зангезурской зоны осадки будут интенсивные, возможны грозы, град, в высокогорных районах мокрый снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с.