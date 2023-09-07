Россия готовит госпереворот в Армении?

Утверждения, что Россия готовит государственный переворот в Армении, не подлежат никакой критике, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Для того чтобы такие вещи высказывать, надо оперировать цифрами и фактами, а придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир - удел не очень умных, а точнее очень неумных политиков.

Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России», - сказал он, добавив, что эти слухи являются бредом сивой кобылы.