8 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджана прошел брифинг для аккредитованных в стране дипломатов. В мероприятии участвовали глава дипломатии Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

На брифинге было указано, что Армения уклоняется от конструктивного диалога на всех площадках, включая переговоры с участием России, США, Евросоюза и МККК. Армения нарушает ранее заключенные договоренности.

Было подчеркнуто, что Армения стремится поддерживать сепаратизм в Азербайджане различными методами. При этом Ереван затягивает переговоры и избегает конкретных действий.

В ходе брифинга была отмечена дальнейшая интенсификация военных провокаций Армении, сопровождаемых наращиванием военных строительных работ как вдоль нелимитированной границы, так и в Карабахском регионе.

Было сказано, что «армянская сторона в открытую роет новые траншеи, возводит укрепления, сосредотачивает личный состав и технику, чтобы начать очередную военную авантюру. Несмотря на предыдущее заявление о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахского региона, премьер-министр Армении предпринял еще один крайне провокационный шаг, передав «поздравительное послание» по случаю «годовщины» создания вымышленного режима, созданного на азербайджанских территориях. Еще раз сославшись на «право армянских жителей на самоопределение», премьер-министр Армении подтвердил, что Армения продолжит вмешиваться в вопросы, связанные с этими жителями, под предлогом их безопасности и прав. Таким образом, он фактически свел к нулю свое предыдущее заявление о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

В ходе брифинга было отмечено, что, несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, дипломатические представительства этой страны, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять разного рода документы от имени незаконного режима.

Было подчеркнуто, что планируемые «выборы» «президента» этой незаконной структуры - крайне провокационный шаг. Такое явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана ни в коем случае неприемлемо.

Действия Армении ставят под угрозу усилия по нормализации отношений и мешают мирному процессу. Азербайджан, начиная с ноября 2020 года, предпринимает шаги для урегулирования ситуации, при этом решимость защиты своих интересов остается неизменной, было заявлено на брифинге.