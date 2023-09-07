Россия обеспокоена: Запад взял под контроль СМИ Армении

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 18:30

Армяно-российский медиафорум, в котором принимали участие представители СМИ и эксперты, прошел в Ереване на фоне крайне обострившихся, вплоть до конфронтации, отношений между Россией и Арменией. Организаторами форума с армянской стороны выступил «Центр общественных связей и информации» Аппарата премьер-министра Пашиняна, с российской - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Накануне форума правоохранительные органы Армении арестовали пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и комментатора сайта Sputnik Армения Ашота Геворкяна, сообщив, что при обыске в их домах было обнаружено огнестрельное оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти аресты, вызвавшие в Москве очередную волну возмущений, «провокацией» и «шагом против России». Так уже Захарова, использовавшая ранее оскорбительные выражения в адрес премьер-министра Армении, заявила, обращаясь к участникам форума, что в армянском информационном пространстве все больше прозападно ориентированных СМИ, стремящихся «нанести ущерб имиджу России в Армении и усилить антироссийские настроения». По словам представителя МИД РФ, многие из этих СМИ целенаправленно ведут вещание на русском языке. «Мы фиксируем негативные сообщения, зачастую выдержанные в конфронтационном ключе, которые ставят под сомнение конструктивную роль России в регионе, - ответила, в частности, Мария Захарова. - Есть, к сожалению, в Армении и информационные ресурсы, не критикующие, а открыто, извините, поливающие грязью наши с вами общие межгосударственные механизмы взаимодействия, включая ОДКБ и ЕАЭС».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, выступая на медиафоруме в Ереване, также выразил обеспокоенность возрастающей ролью западных элементов в информационном пространстве Армении. Российский дипломат констатировал «четкую и не сиюминутную тенденцию к ухудшению в Армении информационного фона вокруг России», отметив рост критических отзывов и потока информации, направленных на подрыв двусторонних отношений. По словам Настасьина, Россию сейчас «обвиняют во всех бедах армянского народа, совершенно забыв историю». «В Армении, к сожалению, наметилась четкая тенденция, которая сводится к ухудшению информационного фона вокруг России, - подчеркнул он. - Все больше мы видим критические отзывы, все больше информации, направленной на подрыв наших отношений. Поэтому СМИ могут играть определенную роль в том, чтобы выправлять такой информационный фон. Понятно, почему это делается: в страну проникают зарубежные НПО и эксперты, которые финансируют всю эту работу, не имеющую никакого отношения к Армении и направленную против России, против российско-армянских отношений. Когда этим силам больше не будет нужна площадка Армении против России, они забудут, где находится ваша страна. Это надо понимать и не вестись на эту удочку. Есть и другой прецедент, который выбивается из контекста дружбы и сотрудничества. Речь идет о «черном списке» журналистов и общественных деятелей. Традиционные связи России и Армении нуждаются в поддержке и развитии». Заместитель директора департамента информации и печати МИД России назвал «принципиально важным» позитивный информационный фон двустороннего взаимодействия, который охватывал бы историю отношений, нынешнее состояние и смотрел бы на перспективу, как на ближайшую, так и на отдаленную. Завершая выступление на медиафоруме, Андрей Настасьин заверил, что «Владимир Путин неизменно поддерживал Армению и армянский народ, что бы ни происходило». «В минуты самых сложных ситуаций Россия всегда приходила на помощь, - подчеркнул он. - Я считаю, что это крепкая, прочная, долговременная основа партнерства и настоящей дружбы».