В Украине погибло свыше 31 тыс. российских военных. Это данные, основанные на информации из открытых источников, собранной Би-би-си и "Медиазоной". На 8 сентября число достигло 31 665 человек, из которых 3,534 – мобилизованные.

Сообщается, что значительная часть похорон сосредоточена в Свердловской, Челябинской, Ростовской областях, а также в Башкирии и Бурятии. В Краснодарском крае и Московской области активные волонтёры регистрируют захоронения, что объясняет большое число сообщений о гибели мужчин из Краснодарского края и Московской области.

Подсчёт ведётся на основе данных местных администраций, СМИ, родственников и информации с кладбищ. Однако, эксперты утверждают, что реальные потери могут быть в 2-2,5 раза больше. В мае численность погибших оценивалась в 47 тыс. по данным "Медиазоны" и "Медузы". Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

С 25 августа список пополнился ещё на 967 имен.