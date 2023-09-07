Хищение на 100 млн манатов: заседание в Бакинском военном суде

В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу бывшего главы финансового и бюджетного управления Министерства обороны генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы Военно-воздушных сил Азербайджана полковника Джалала Кязымова, бывшего начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и офицера Управления финансов Вусала Ализаде, обвиняемых в присвоении крупной суммы.

Как стало известно haqqin.az, согласно указанию председателя Бакинского военного суда, журналисты не были допущены на заседание, которое прошло под председательством судьи Фикрета Алиева. Причиной недопуска журналистов назвали небольшое помещение зала суда.

Спустя некоторое время было объявлено, что заседание суда откладывается. Новый адвокат Байрама Байрамова попросил время для ознакомления с материалами дела.

Подготовительное заседание суда продолжится 15 сентября.

Отметим, что в ходе серии расследований, начатых Службой государственной безопасности, были выявлены факты хищений в финансовых структурах Министерства обороны. Были арестованы главы финансовых служб, в частности, Низами Мамедов. В качестве потерпевшей стороны признано Министерство финансов. Ущерб государству по уголовному делу составляет около 100 миллионов манатов. В ходе предварительного расследования был возмещен ущерб в размере 40 миллионов манатов.