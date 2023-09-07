Резня в Хачмазе: жена убита, муж ранен
8 сентября около 17:30 в посёлке Йени-Хаят Хачмазского района Айнура Турабова, 1980 года рождения, скончалась от полученных колото-резаных ран. Её муж, Шамиль Турабов, 1982 года рождения, также получил ранения.
По информации пресс-службы МВД, Шамиль Турабов находится в больнице.
Согласно первоначальным данным, инцидент произошел из-за конфликта между сторонами.
Расследование продолжается.
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