Резня в Хачмазе: жена убита, муж ранен

8 сентября около 17:30 в посёлке Йени-Хаят Хачмазского района Айнура Турабова, 1980 года рождения, скончалась от полученных колото-резаных ран. Её муж, Шамиль Турабов, 1982 года рождения, также получил ранения.

По информации пресс-службы МВД, Шамиль Турабов находится в больнице.

Согласно первоначальным данным, инцидент произошел из-за конфликта между сторонами.

Расследование продолжается.