Скандал между Москвой и Ереваном продолжается: посла Армении вызвали на ковер

Армянского посла в России Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России и впервые в истории Армении выразили ноту протеста на фоне «недружественных» шагов Еревана, сообщает пресс-служба МИД России.

В сообщении указывается, что в связи с «серией недружественных шагов», таких как запуск процесса ратификации Римского статута, поездка в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян и передача гуманитарной помощи «киевскому нацистскому режиму», проведение военных учений с участием США, дипломату сделано жесткое представление.

В ноте протеста указано на неприемлемость оскорбительных высказываний спикера парламента, отдельно выражена озабоченность задержанием в Армении блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна.

В заявлении российского МИД указывается, что в Москве исходят из того, что Россия и Армения «остаются союзниками», и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены.

Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии организации для содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном, отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.