8 сентября в 19:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Шушинском районе. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

В сообщении Минобороны отмечается, что в результате принятых подразделениями азербайджанской армии неотложных мер работа была немедленно остановлена.